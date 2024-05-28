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В России решили обновить штраф, про который все уже давно забыли

В Госдуме хотят наказания для водителей, которые «играют в шашечки» на дорогах

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ГИБДД Тюменской области

Правительство Российской Федерации поддержало предложение депутатов Государственной Думы о введении наказания для водителей, которые участвуют в опасных ситуациях на дорогах, создавая угрозу для других автомобилистов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о так называемом «опасном вождении», термин был введен в ПДД с 2016 года, но до сих пор не сопровождался соответствующими санкциями.

Поддержанные правительством изменения в Кодекс об административных правонарушениях устанавливают штраф в размере 3-5 тыс. рублей или лишение прав в случае повторного фиксирования опасного вождения. Наказание коснется водителей, которые «играют в шашечки» на дорогах и тормозят «в пол» перед другими авто.

Чиновники просят депутатов доработать законопроект таким образом, чтобы контроль за опасным вождением не требовал дополнительных расходов из бюджета и не привел к расширению численности инспекторов ГИБДД.

В мае известно, как в России изменятся цены на автомобили летом 2024 года. В ГК «АвтоСпецЦентр» при этом напомнили, что с начала текущего года россияне приобрели 467 тыс. новых машин. Это на 85-90% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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