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Российские военные обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием

Саперы нашли в Авдеевке схрон ВСУ с противотанковыми комплексами «Джавелин»

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» обнаружили во взятой под контроль Авдеевке схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными оружием. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что во время проведения инженерной разведки саперы обнаружили замаскированный в подвале частного дома тайник, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», польские 60-мм осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.

В Минобороны уточнили, что все обнаруженные боеприпасы, после обследования схрона на наличие мин-ловушек, были вывезены для дальнейшего уничтожения.

15 мая в ходе оперативно-боевых мероприятий сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обнаружили в Авдеевке в ДНР заминированные схроны со взрывчаткой и патронами.

Об обнаружении еще одного схрона в пригороде Авдеевки сообщалось 8 мая. В том тайнике нашли американский ПТРК FGM-148 Javelin, два РПГ Sakrat из Швеции, а также 28 штук ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета РПО-А и 800 патронов.

2 мая в Херсонской области в подвале заброшенного дома полицией был выявлен схрон с тротиловыми шашками.

Ранее в ДНР росгвардейцы обнаружили схрон с оружием ВСУ.

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