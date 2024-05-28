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Названо число попыток прорыва украинских ДРГ на территорию России

Пограничники и группировка «Север» с начала СВО пресекли 29 попыток прорыва в РФ

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РИА «Новости»

Пограничники вместе с военнослужащими группировки войск «Север» с начала специальной военной операции (СВО) пресекли 29 попыток проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

«Всего с начала СВО на Брянском, Белгородском, Курском и Крымском направлениях пограничными органами совместно с группировкой войск «Север» ВС РФ пресечено 29 таких попыток», — сказал он.

По словам Кулишова, наиболее активно украинские ДРГ пытались проникнуть на территорию России во время кампании по выборам президента, все эти попытки были пресечены.

Генерал назвал напряженной обстановку на российско-украинском участке государственной границы и приграничной территории.

11 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что диверсионная группа Украины, которая пыталась высадиться на острове Нестрига, была уничтожена в Херсонской области.

До этого в министерстве обороны России заявили, что расчеты АГС-17 «Пламя» группировки войск «Днепр» уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

В конце апреля в Харьковской области уничтожили пункт временной дислокации диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

Ранее ВС РФ ударили по поезду ВСУ с личным составом.

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Операция на Украине
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