ВСУ нанесли удар по Луганску

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки украинской стороной в городе началось возгорание.

До этого Пасечник рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр города Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР). Предположительно, это были ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

20 мая Пасечник заявил, что ВСУ ударили по поселку Юбилейному французскими ракетами Scalp-Eg. На месте падения снарядов и фрагментов прибыли сотрудники МЧС и Следственного комитета. После прилета возник пожар. Пасечник сообщал о пяти пострадавших, однако позже глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко назвала другую цифру — 12. По ее словам, в больницах региона находятся девять пострадавших, еще трое человек были направлены на амбулаторное лечение.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.