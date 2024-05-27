Доллар по 85 рублей. Что будет с курсом летом? Аналитик Трифонов назвал уровень в 85 рублей пределом падения курса доллара

Стоимость доллара опустилась ниже 89 рублей впервые с 30 января 2024 года. На торгах Мосбиржи 27 мая курс доллара опускался до 88,3 рубля, теряя 1,2 рубля с уровня закрытия торгов 24 мая. Курс евро снижался на 3,8 рубля, до 95,2 рубля. Аналитики полагают, что пределом падения доллара станет уровень в 85 рублей. Во втором полугодии курс рубля начнет ослабляться, и эксперты не исключают доллар по 97 руб. Что будет с курсами валют летом и когда лучше покупать валюту — в материале «Газеты.Ru».

По данным биржи на 15:57 мск, доллар стоит 88,8 рубля, евро — 96,2 рубля.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» объяснил укрепление курса рубля в последние дни снижением импорта из-за санкций, майским налоговым периодом и возрастающей вероятностью повышения ключевой ставки ЦБ (сейчас — 16%).

«В начале этой недели поддержку рублю окажет майский налоговый период — до 28 мая экспортеры будут активно продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом. Со среды и до конца июня рубль лишится этого фактора поддержки», — отметил Васильев.

По его словам, факторы за укрепление и ослабление рубля остаются сбалансированными, что обеспечивает стабильность курса уже семь месяцев подряд.

За и против укрепления рубля

Аналитик уточнил, что в пользу рубля выступают обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, высокие нефтяные цены и профицит текущего счета платежного баланса РФ, продажи юаней из резервов на 6,3 млрд руб. в день в рамках бюджетных операций, а также высокие рублевые процентные ставки.

По прогнозу Васильева, ЦБ на ближайших заседаниях повысит ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов, до 17%, и сохранит ее на этом уровне до конца года. Это с большой долей вероятности приведет к росту ставок по вкладам и увеличит привлекательность рублевых сбережений, а значит курс рубля будет укрепляться, уточнил аналитик.

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Он также назвал негативными факторами для рубля сезонно возрастающий с мая спрос на валюту, в том числе для зарубежного туризма, геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта.

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов сказал «Газете.Ru», что считает текущее укрепление рубля краткосрочной историей, вызванной более сильным влиянием финансовых санкций на российский импорт, нежели на экспорт.

«Текущее укрепление курса похоже на ситуацию 2022 года, однако мы не ждем его полного повторения. Власти РФ активно взаимодействуют на политическом уровне с новыми основными торговыми партнерами (Китай, ОАЭ, Турция) для смягчения ограничений в международных расчетах. Российских бизнес также накопил значительный опыт и стал более гибким в рамках обхода санкций за последние два года», — уточнил аналитик.

Каким будет курс летом

По прогнозу Васильева, курс рубля летом останется стабильным: доллар будет стоить 85-92 рубля, евро — 92-100 рублей. Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица ждет летом доллар по 85-90 рублей.

«Курс доллара летом будет находиться в широком диапазоне от 87 до 100 руб. До конца текущего года, вполне вероятно, доллар не опустится ниже 87 руб., при этом уже к концу лета он может вырасти до отметки в 100 руб.», — сказал «Газете.Ru» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Васильев полагает, что курс рубля сохранит свою стабильность до конца года, если не будет каких-то новых шоков. Трифонов не ждет, что доллар упадет ниже 85 руб., и наиболее сильным рубль будет в течение ближайшего месяца. Такую же оценку дал Перепелица, добавив, что эту отметку американская валюта достигнет в конце июля.

97 рублей за доллар к концу года

По мнению Васильева, в этом квартале средний курс доллара составит 92 руб., в третьем-четвертом квартале эксперт ждет средний курс в 95 руб.за доллар. Во втором полугодии Васильев ожидает умеренного снижения цен на нефть эталонной североморской марки Brent с текущих $82 до $79 за баррель в среднем из-за замедления мировой экономики. По словам Васильева, период с мая и до конца года обычно менее благоприятный для рубля из-за сезонных факторов.

Трифонов допустил, что в дальнейшем рубль возобновит тренд на ослабление до конца года, но в четвертом квартале эта тенденция замедлится: начнется цикл снижения ставок в США. По оценке Трифонова, в конце года доллар будет стоить 92-94 руб..

Научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Константин Тузов полагает, что большинство факторов поддержки рубля уйдут в течение года, санкционное давление на экспорт будет нарастать, и курс будет постепенно ослабляться. К концу года доллар приблизится к 95-97 руб., уверен Тузов. Примерно такие прогнозы закладывает и Минэкономразвития России — среднегодовой курс доллара 94,7 руб. в этом году и 98,6 руб. в следующем.

В случае необходимости купить валюту лучше сделать это летом, когда курс доллара будет на минимальных значениях.