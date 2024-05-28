Канада рассматривает введение значительных пошлин на электромобили из Китая

Власти Канады могут ввести значительные пошлины на электромобили из Китая вслед за США. Об этом сообщает агентство The Canadian Press.

В материале отмечается, что Оттава уже рассматривает этот вопрос. Сейчас пошлины на импорт китайских электромобилей в Канаду составляют 6%. При этом канадцы при покупке любых электрокаров, в том числе китайских, могут претендовать на скидку в размере до 5 тыс. канадских долларов (около $3,7 тыс.) в рамках планов Оттавы по отказу от продажи на внутреннем рынке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

14 мая пресс-служба Белого дома сообщала, Соединенные Штаты повышают тарифы на импорт стали и алюминия (с 0-7,5% до 25%), полупроводников и солнечных батарей (с 25% до 50%), электромобилей (с 25% до 100%), компьютеров и ряда других товаров из КНР.

Портал Autonews.ru со ссылкой на представителей автобизнеса и логистов позднее сообщал, что китайские логистические операторы резко увеличили стоимость фрахта 40-футовых контейнеров для перевозки автомобилей и автокомпонентов в Россию и Белоруссию по железной дороге и морем из-за нехватки свободной тары, а также высокого трафика товаров через границу.

Ранее США призвали Китай к сдержанности на фоне учений вблизи Тайваня.