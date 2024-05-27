«Они — реальная власть». В России предложили разрешить «Талибан»

МИД и Минюст предложили исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций, так как без этого невозможно признать афганское правительство, сформированное талибами. Как пояснил Сергей Лавров, радикальное движение – это «реальная власть» в Афганистане, а РФ небезразлично положение другого государства. Талибы пришли к власти после вывода войск США в 2021 году, под их властью в Афганистане были введены запреты на все, что не соответствует канонам шариата.

Министерства иностранных дел и юстиции России доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» (организация запрещена в России) можно исключить из списка запрещенных, сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в беседе с ТАСС.

Дипломат отметил, что внешнеполитическое ведомство занимает «позитивную» позицию по этому вопросу.

«Это [исключение «Талибана»] обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», — добавил Кабулов.

Дипломат утверждает, что сейчас признание правительства талибов более вероятно, чем это было в 2021 году — в момент их прихода к власти. Однако «есть отдельные моменты, которые предстоит преодолеть». По его словам, только после этого российское правительство будет принимать решение.

Глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с журналистами назвал «Талибан» «реальной властью» в Афганистане. По словам министра, эта страна небезразлична России и российским союзникам, «прежде всего в Центральной Азии».

»Совет Безопасности ООН талибов как террористическую организацию не объявлял. <...> Там в списке террористов есть 12-15 конкретных персонажей», — отметил Лавров (цитата по ТАСС).

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru заявил, что «с «Талибана» нужно немедленно снять клеймо «террористическая организация»»:

«С ними нужно установить дипломатические отношения, как это сделал Китай, и вести нормальную работу<...> Это давно надо было сделать. Китай так и сделал. Сейчас мы это исправляем. <...> Это нужно сделать, чтобы как-то общаться с целой страной, Афганистаном».

Подобных прецедентов не было

Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал ТАСС, что исключить «Талибан» из списка террористических организаций может только Верховный суд России. По его словам, подобных прецедентов еще не было:

«Закон не дает прямых указаний на возможность решения этой коллизии, но мы можем опираться на 115 ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), который говорит, что Росфинмониторинг должен исключить организацию из списка террористических в случае принятия соответствующего судебного решения. В нашем случае,

учитывая, что «Талибан» был признан террористической организацией по иску Генеральной прокуратуры в Верховный суд, то и отмена этого решения возможна по новому иску того же органа в тот же суд в связи с вновь открывшимися обстоятельствами».

В конце декабря 2023 года «Талибан» был исключен из списка запрещенных организаций в Казахстане. Как пояснил представитель МИД страны Айбек Смадияров, Казахстан регулярно проводит ревизию подобных списков, а «Талибан» перестал считаться запрещенной организацией в соответствии с практикой ООН:

«Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение Талибан» не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», — заявил Смадияров.

Пусть наводят порядок

Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 24 мая заявил, что «Талибан» сможет сможет навести порядок в Афганистане, если ему не будут мешать внешние игроки.

«Безусловно, нас не может не беспокоить происходящее в этой стране. С одной стороны, следует отметить положительные тенденции. Афганские власти ведут активную работу по нормализации ситуации, борются с одиозными террористическими группировками, стремятся укрепить внешние рубежи, чтобы снизить инфильтрацию боевиков МТО (международных террористических организаций) из зон региональных конфликтов. Находятся в диалоге с нами — имею в виду спецслужбы стран Содружества», — отметил Бортников, цитирует ТАСС.

Глава ФСБ при этом заявил о «настойчивых попытках англосаксов» пытаются влиять на регион, чтобы закрепиться в Центральной Азии для своего последующего воздействия. По его словам, из-за этого происходит «постоянная ротация боевиков в сирийско-иракской и афгано-пакистанской зонах, появление новых лагерей подготовки боевиков».

«Талибан» пригласили на ПМЭФ

Кабулов также сообщил, что Россия пригласила «Талибан» принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

«Традиционно афганцы заинтересованы в продолжении расширения сотрудничества по закупке нефтепродуктов в России и других товаров повышенного спроса. Конечно, перспективно можно будет поговорить об использовании транзитных возможностей Афганистана для расширения товарооборота с обширным регионом», — указал дипломат.

Талибы уже несколько раз приезжали в Россию. Так, в 2022 году РФ аккредитовала первого дипломата от правительства «Талибана», в том же году их делегация приехала на ПМЭФ. Они также посетили проходивший в Казани форум «Россия — Исламский мир».

«Талибан» — это крайне религиозное военизированное движение радикальных исламистов. Оно зародилось в 1994 году. В 2021 году США вывели войска из Афганистана, после чего власть в стране захватили талибы. Новое правительство запретило все, что не соответствует канонам шариата, даже барбершопы, телевидение, компьютеры и интернет. Женщинам вновь запретили работать и водить автомобили, у них появились трудности с получением образования. При этом из-за санкций талибы оказались в затруднительном положении, поэтому они пересмотрели свои принципы и начали сотрудничать с другими странами.

В России «Талибан» запретили в 2003 году. В 2016 году российские официальные лица начали рассуждать о снятии ограничений с движения.