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Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной

В ФСБ обвинили Запад в попытке дестабилизировать границу с Украиной

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости», архивный снимок

Для дестабилизации обстановки в российских районах, граничащих с Украиной, зарубежные масс-медиа и неправительственные организации занимаются распространением антироссийских фейков. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, зарубежные неправительственные организации и масс-медиа проводят информационно-психологические операции, в ходе которых распространяется антироссийская фейковая информация.

«Несмотря на ведение подрывной работы со стороны украинских спецслужб и их кураторов, население российского приграничья оказывает активную помощь пограничникам в защите и охране рубежей нашей Родины», — добавил генерал.

27 мая бывшего жителя Чукотки признали виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ.

21 марта ФСБ по Донецкой народной республике задержала в Мариуполе двух человек по подозрению в оправдании терроризма и ударов по Крымскому мосту.

19 марта в Роскомнадзоре заявили, что удалили около 1,7 тыс. материалов, которые содержали недостоверную информацию о выборах президента России.

Ранее россиянина приговорили к 10 месяцам исправительных работ за фейки об армии.

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Операция на Украине
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