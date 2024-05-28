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Москву-реку активно застраивают жилыми комплексами

«Метриум»: за три года число жилых комплексов вдоль Москвы-реки выросло вдвое

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mos.ru

Вдоль Москвы-реки на первичном рынке сейчас представлено 36 жилых и апарт-комплексов. Три года назад девелоперы реализовывали здесь всего 16 проектов, то есть более чем вдвое меньше. Такую статистику «Газете.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

У Москвы-реки и Яузы на первичном рынке в совокупности реализуется 63 проекта, что в 2,4 раза больше, чем пять лет назад. Сырцов объяснил это активным освоением земель рядом с водоемами в мегаполисе.

«Близость к реке всегда делает жилые и апарт-комплексы более привлекательными в глазах клиентов. Новостройки и проекты реконструкции у Москвы-реки стоят в среднем 574 тыс. рублей за кв. м, что почти на 25% превышает среднюю цену на первичном рынке столицы», — отметил эксперт.

По данным «Яндекс Недвижимости», в апреле 2024 года «однушки» больше всего подешевели на первичном рынке в Москве (-4,5% за месяц), «двушки» — в Самаре (-2,1%), а «трешки» — в Новосибирске и Казани (-0,3% и -0,2% соответственно). Квартиры с четырьмя и более комнатами понизились в цене в Новосибирске (-3,4%).

Ранее россиянам рассказали, когда снизятся цены на квартиры.

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