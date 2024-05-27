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Актриса, амбассадор Chanel, крестница Мэнсона: Лили-Роуз Депп — 25

Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз отмечает 25-летие

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп родилась 27 мая 1999 года, ее крестным отцом стал эпатажный исполнитель Мэрилин Мэнсон.

Первые годы своей жизни девочка провела во Франции в поместье отца Plan-de-la-Tour. В школу Депп пошла в американском Лос-Анджелесе, но продолжала периодически приезжать во Францию, что позволило ей научиться свободно говорить и по-английски, и по-французски. В 2012 году ее родители расстались, но Лили-Роуз сохранила хорошие отношения с ними обоими.

По словам Лили-Роуз, в детстве она хотела стать певицей, как ее мать, однако в 14 лет получила небольшую роль в комедийном фильме ужасов «Бивень».

«Мне тогда было 14, я чувствовала себя некомфортно в своем теле и, как каждый подросток, комплексовала по любому поводу. Но стоило мне оказаться перед камерой, как вся неловкость прошла. Актерство помогло освободиться от самой себя, дало возможность пожить жизнью других. И я поняла, что хочу заниматься этим дальше», — вспоминала актриса в интервью журналу Hello!

В 16 лет Лили-Роуз стала амбассадором модного дома Chanel, после чего занялась модельным бизнесом, продвигая бренд на подиуме и в модных журналах. Школу она бросила, чтобы всерьез заняться актерской карьерой. В настоящее время на ее счету 13 вышедших фильмов, в том числе картина «Танцовщица», в которой Депп сыграла Айседору Дункан.

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