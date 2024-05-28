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Нетаньяху назвал «трагическим инцидентом» удар Израиля по Рафаху

Премьер Израиля Нетаньяху назвал трагическим инцидентом авиаудар в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «трагическим инцидентом» авиаудар в Рафахе вблизи палаточного лагеря с перемещенными палестинцами. Его слова передает РИА Новости.

Политик заявил, что необходимо оказать давление на ХАМАС, и Израиль это делает.

«В Рафахе мы эвакуировали миллион не вовлеченных в войну жителей, и, несмотря на все усилия, вчера произошел трагический инцидент. Мы расследуем случаи и делаем выводы. Для нас каждая жертва, непричастная к боевым действиям – это трагедия, для ХАМАС – это стратегия», — заявил политик.

26 мая Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о множестве жертв и раненых после удара Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха.

До того Армия обороны Израиля зафиксировала восемь ракет, выпущенных из района Рафаха, часть удалось перехватить системе противовоздушной обороны (ПВО).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Израиль обвинили в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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