Тренер по танцам из Краснодара рассказал, из-за чего его избил отец воспитанника

Тренер по брейк-дансу из Краснодара Игорь Косоногов рассказал «Газете.Ru», что отец одного из воспитанников избил его из-за восьми тысяч рублей. По его словам, инцидент произошел еще в апреле, но кто-то слил видео в сеть, вызвав резонанс в СМИ.

«В июне прошлого года был семидневный спортивный лагерь дневного пребывания. В качестве гостей я пригласил чемпионов мира и тренера-олимпийского чемпиона по брейку. Входной билет стоил 12,5 тыс. до определенной даты, потом 15 тыс. В стоимость билета был заложен приезд гостей, аренда помещения, двухразовое питание для детей. С самого лагеря я не зарабатывал, а улетел в минус где-то тысяч на 50. Его я делал, чтобы дети могли познакомиться не просто с преподавателями, а со спортсменами, которые добились выдающихся результатов. Сын этого товарища, который на меня напал, успел отходить два мастер-класса, потом родители приняли решение, что мальчик больше не будет посещать лагерь. Позвонила его мама, спросила про возврат денег за лагерь. Там сумма была в районе 8 тыс. Я ей ответил, что сейчас пока не могу это сделать, потому что в минусе по финансам, давайте чуть позже», — пояснил Игорь.

В сентябре тренеру вновь позвонила мама бывшего воспитанника и попросила прислать возврат средств переводом на карту.

«На тот момент у меня была заблокирована карта и я мог отдать только наличными. В итоге только в конце декабря позвонил уже супруг. Сами понимаете, как в конце года работают детские секции, — у кого кончились абонементы, они уже решили выходить в январе. Соответственно, был напряг с деньгами, и я сказал, что 13 января выхожу на работу, у меня приобретают абонементы, и хватит на возврат. Проходит январь, февраль, март, — не приезжают. За два дня до инцидента, 22 или 21 апреля, мне звонит мама. Договорились, она через пару дней приезжает в 20.00, у меня как раз тренировка шла до 21.00. Я отдал ей 3,5 тыс. и попросил подождать, к концу тренировки дети оплатят занятие, и я отдам вторую часть. Она стала истерить, потом убежала куда-то. Видимо, позвонила мужу, он пришел. Судя по перегару, бутылку пива он уже выпил. Не знаю, для храбрости ли, — товарищ в два раза тяжелее меня. Зашел он в 20.50, дети еще были в зале. Я объяснил, что до конца тренировки еще 10 минут. Попросил выйти и зайти после 21.00, когда дети выйдут из зала. Что было дальше – все на видео», — сказал Игорь.

Тренер говорит, что не хотел огласки инцидента, поэтому не стал выкладывать видео в социальных сетях. Решил, — пусть разбирается полиция, и написал заявление.

«Видео кто-то слил. Мне ребята предлагали выложить видео в паблики, но я придерживаюсь другой позиции. У мужика трое детей, у меня тоже. Я не знаю, что ему стрельнуло в голову, и, если он работает госслужащим или где-то в органах, этот резонанс в СМИ мог оставить его без работы. На следующий день после инцидента я подал заявление в полицию. Они сняли побои, если это можно так назвать. Следственный комитет разбирается, полиция уже замять не сможет. Все на контроле, зачем лишняя огласка?! В полиции товарищ говорит, что раскаивается», — констатировал Игорь.

27 мая в пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили, что полиция расследует избиение 31-летнего тренера по танцам отцом одного из детей, посещавших кружок.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 апреля 2024 года во время тренировки детей и попал на видео. На кадрах 48-летний мужчина сначала разговаривает с тренером ребенка, пока воспитанники кружка разминаются рядом, затем мужчины спорят, а после один из них идет на другого с кулаками, провоцируя драку.

Ранее в Оренбурге тренер избил ребенка из-за проигрыша на соревнованиях.