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Алжир запросил заседание СБ ООН после удара Израиля в Рафахе

РИА Новости: заседание СБ ООН по удару Израиля в Рафахе пройдет во вторник

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Закрытое заседание Совета безопасности ООН в связи с недавним ударом Израиля по палаткам с перемещенными лицами в Рафахе пройдет во вторник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства заявил, что Алжир запросил заседание в связи с событиями в Рафахе. Оно ожидается 28 мая во второй половине дня.

26 мая Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о множестве жертв и раненых после удара Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал авиаудар в Рафахе «трагическим инцидентом». Позднее представители властей Соединенных Штатов и ряда стран Европы осудили израильский удар по городу.

Франция, Италия, глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель также осудили эту атаку Израиля и призвали остановить военную операцию, указав на то, что для палестинцев сектора Газа больше не осталось безопасных зон.

Ранее ЦАХАЛ рассказал о восьми выпущенных из Рафаха ракетах по Израилю.

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