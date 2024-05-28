Протеиновые батончики могут привести к подагре и болезням сердца, предупредила врач

Основная задача протеиновых батончиков — это обеспечить дополнительный источник белка к основному приему пищи. Однако в некоторых случаях такая продукция может принести больше вреда, чем пользы, предупредила в разговоре с «Газета.Ru» врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Машкова.

Батончики разделяются по составу на протеиновые с повышенным содержанием белка, высокоуглеводные и злаковые. В них также могут содержаться натуральные компоненты: сухофрукты, орехи, злаки.

«Такой продукт может служить дополнительным источником белка в комбинации с основным приемом пищи и применяться при наборе мышечной массы. Учитывая, что протеиновые батончики достаточно калорийные (в 50 г содержится до 270 ккал), они могут применяться и при наличии дефицита веса», — рассказала Машкова.

При этом она подчеркнула, что сами протеиновые батончики не могут заменить полноценный прием пищи, так как не содержат всего многообразия аминокислот, витаминов и минералов, которые есть в натуральных продуктах (яйца, курица, индейка, говядина, рыба).

«Следует не забывать, что помимо белка в состав входят углеводы, а именно: различные подсластители, такие как кукурузный сироп. Особенно набирают популярность батончики без добавления сахара (No sugar added). К сожалению, отсутствие в продукте глюкозы еще не говорит о его пользе. Как правило в такие продукты добавляют фруктозу», — предупредила специалист.

По ее словам, в ходе исследований было доказано, что клетки человеческого организма не усваивают фруктозу ввиду отсутствия необходимых ферментов. Поэтому вместо того, чтобы поступать непосредственно в клетку, фруктоза направляется в печень, где из нее образуется глюкоза или триглицериды (плохой холестерин).

Регулярный прием таких батончиков может привести к нарушению углеводного обмена, повышению уровня сахара крови, отложению жира в печени, сердечно-сосудистым заболеваниям, отложению жира в области живота, развитию подагры.

«Обязательно проверяйте состав протеиновых батончиков перед употреблением. Надписи о отсутствии глюкозы в продукте должны насторожить. Это вовсе не означает, что продукт полезен для здоровья. Особенно это касается для людей с повышенным сахаром крови и ожирением», — предупредила специалист.

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