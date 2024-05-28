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Еще одна страна осудила удар Израиля по Рафаху

Мексика осудила израильский удар по Рафаху и призвала к прекращению огня

Мексика осуждает удар Израиля по палаточному лагерю в Рафахе и вновь призывает к прекращению огня в соответствии с постановлением Международного суда ООН. Об этом в социальной сети Х написала пресс-служба министерства иностранных дел республики.

«Правительство Мексики через МИД республики осуждает израильскую бомбардировку в Рафахе и вновь заявляет о важности соблюдения норм международного гуманитарного права, призывает к прекращению огня и соблюдению мер, продиктованных Международным судом ООН, с тем, чтобы обеспечить политическое урегулирование и поступление гуманитарной помощи в сектор Газа», — говорится в сообщении ведомства.

26 мая Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о множестве жертв и раненых после удара Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «трагическим инцидентом» авиаудар в Рафахе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее США и страны Европы раскритиковали удар Израиля в Рафахе.

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