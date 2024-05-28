В Бурятии бушуют сильные лесные пожары

В Бурятии продолжают бороться с девятью лесными пожарами, охватившими Курумканский, Баргузинский, Иволгинский, Баунтовский и Муйский районы. Об этом пишет РИА Новостисо ссылкой на республиканское агентство лесного хозяйства.

Общая площадь возгораний составляет почти 8 тысяч гектаров.

Согласно официальному отчету, в Муйском районе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) сохраняется из-за наиболее сложных пожаров, на которых работают два пожарных поезда, специалисты авиалесоохраны и усиленная группировка. Планируется дополнительное привлечение сил для борьбы с возгораниями.

На ликвидации пожаров трудятся 329 человек, включая пожарных десантников, лесных стражей и спасателей МЧС. В работе задействовано 64 единицы специальной техники.

С 8 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Согласно решению оперативного штаба по охране лесов от пожаров, с 26 мая введен полный запрет на посещение лесных угодий.

В Бурятии ввели запрет на посещение лесов из-за угрозы пожаров.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.