Французские кандидаты в Европарламент отвергли предоставление дальнобойного оружия Киеву

Ряд французских политиков, возглавляющих списки своих партий на выборах в Европарламент, выступил против предоставления Украине права применять западное оружие для ударов вглубь территории Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Так, представитель партии «Неподчинившаяся Франция» Манон Обри заявила, что это было бы переводом конфликта на новый уровень эскалации, который способен вызвать столкновение ядерных держав.

Лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла подчеркнул, что необходимо избегать прямого военного столкновения с Россией. Поэтому он подверг критике возможные поставки западных дальнобойных ракет Киеву и отправку на Украину французских военнослужащих.

Возглавляющая список партии «Реконкиста» Марион Марешаль отметила, что оказывать поддержку Украине не означает воевать вместо нее.

До этого в министерстве обороны Франции заявили, что вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все еще прорабатывается.

Ранее Макрон заявил, что Европа не воюет с РФ и российским народом.