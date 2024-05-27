«Нет задачи защищать Украину»: как охранники Зеленского готовили покушения на чиновников

Задержанные Службой безопасности Украины сотрудники охраны украинского президента Владимира Зеленского планировали покушение на главу разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), сообщила британская газета The Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера украинской контрразведки.
Речь идет о главе одного из департаментов управления госохраны, отвечающего за безопасность высших должностных лиц страны, полковнике Андрея Гуке и его предполагаемом сообщнике, также полковнике охраны Александре Деркаче. Их задержали в начале мая по подозрению в госизмене, по версии следствия, они вместе с тремя другими фигурантами готовили покушения на президента Украины Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, Буданова и других украинских чиновников якобы по заданию российских спецслужб. Россия эти обвинения не комментировала.
По данным The Times, подозреваемые оборудовали центр управления беспилотниками в одном из подвалов в Киевской области. 4 мая оператор центра должен был передать «кураторам» координаты автоколонны с черным автомобилем Toyota Land Cruiser и черным микроавтобусом — кортежа Буданова. После этого по указанному месту должны были нанести ракетный удар. Кроме этого, оператор бы отправил на место дрон, чтобы зафиксировать последствия и при необходимости сбросить гранаты на выживших. Более того, через 20 минут должен был быть нанесен второй ракетный удар, который помог бы скрыть факт использования беспилотника.
Как пишет издание, с Гуком и Деркачем работал также неназванный третий человек, якобы «сотрудничавший с ФСБ» (Федеральной службой безопасности РФ). Гука также подозревают в работе на российские спецслужбы с 2014 года.
Операция по задержанию
По данным Times, сотрудники СБУ следили за подозреваемыми несколько месяцев и смогли перехватить их с куратором, о чем доложили главе службы Малюку, а тот в свою очередь передал информацию Буданову. После этого была организована операция по их задержанию. Гука и Деркача неожиданно вызвали якобы на работу, а по дороге их остановил спецназ, переодетый в обычных патрульных полицейских.
Как рассказал источник издания, первого подозреваемого удалось задержать относительно легко, а второй же не стал парковать автомобиль и глушить его по требованию полицейских: он просто опустил стекло и предъявил служебное удостоверение. Сотрудник СБУ сделал вид, что не может разглядеть документ, поэтому подошел ближе, просунул руку в окно и схватил подозреваемого за голову. В это время автомобиль начал движение. На помощь пришли другие правоохранители, которые помогли остановить транспортное средства, вытащить мужчину и арестовать его.
СБУ провела обыск в квартирах подозреваемых. Там обнаружили взрывчатые вещества, компоненты для сборки дронов и секретный телефон. Во время допроса задержанные дали признательные показания. Кроме этого, в их телефонах обнаружили данные об автомобилях, на которых передвигаются Зеленский и Малюк, а также их маршруты.
На допросе Гук заявил, что якобы получал от кураторов $3 тыс. в месяц и еще $1 тыс. для покрытия расходов на поездки по заданию. Большую часть суммы он получил во время визитов в Европу. Второй подозреваемый заявил, что пошел на преступление из-за денег. Кроме этого, он надеялся, что Гук поможет ему с продвижением по службе.
По данным Times, на допросе мужчины также рассказали о попытке взять Зеленского в заложники в феврале 2022 года. Один из них якобы должен был захватить главу государства и заставить его под угрозой смерти записать видео с заявлением о капитуляции. Кроме того, в начале боевых действий подозреваемый также предлагал охране президента сложить оружие, «когда придут русские».
«Он им сказал: «Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость», — заявил источник газеты.
По его словам, сослуживцы «сочли его комментарии эмоциональной реакцией» на начало военных действий и «проигнорировали их».