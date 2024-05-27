«Нет задачи защищать Украину»: как охранники Зеленского готовили покушения на чиновников

Задержанные на Украине полковники управления госохраны планировали покушения на Владимира Зеленского, Кирилла Буданова* и других высокопоставленных чиновников, сообщила британская The Times. По данным газеты, один из них еще в 2022 году должен был организовать похищение главы государства, а в первые дни боевых действий приказывал подчиненным сложить оружие в случае входа ВС РФ в Киев. СБУ утверждает, что мужчины работали на российские спецслужбы, Москва эти обвинения не комментировала.

Задержанные Службой безопасности Украины сотрудники охраны украинского президента Владимира Зеленского планировали покушение на главу разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), сообщила британская газета The Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного офицера украинской контрразведки.

Речь идет о главе одного из департаментов управления госохраны, отвечающего за безопасность высших должностных лиц страны, полковнике Андрея Гуке и его предполагаемом сообщнике, также полковнике охраны Александре Деркаче. Их задержали в начале мая по подозрению в госизмене, по версии следствия, они вместе с тремя другими фигурантами готовили покушения на президента Украины Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, Буданова и других украинских чиновников якобы по заданию российских спецслужб. Россия эти обвинения не комментировала.

По данным The Times, подозреваемые оборудовали центр управления беспилотниками в одном из подвалов в Киевской области. 4 мая оператор центра должен был передать «кураторам» координаты автоколонны с черным автомобилем Toyota Land Cruiser и черным микроавтобусом — кортежа Буданова. После этого по указанному месту должны были нанести ракетный удар. Кроме этого, оператор бы отправил на место дрон, чтобы зафиксировать последствия и при необходимости сбросить гранаты на выживших. Более того, через 20 минут должен был быть нанесен второй ракетный удар, который помог бы скрыть факт использования беспилотника.

Как пишет издание, с Гуком и Деркачем работал также неназванный третий человек, якобы «сотрудничавший с ФСБ» (Федеральной службой безопасности РФ). Гука также подозревают в работе на российские спецслужбы с 2014 года.

Операция по задержанию

По данным Times, сотрудники СБУ следили за подозреваемыми несколько месяцев и смогли перехватить их с куратором, о чем доложили главе службы Малюку, а тот в свою очередь передал информацию Буданову. После этого была организована операция по их задержанию. Гука и Деркача неожиданно вызвали якобы на работу, а по дороге их остановил спецназ, переодетый в обычных патрульных полицейских.

Как рассказал источник издания, первого подозреваемого удалось задержать относительно легко, а второй же не стал парковать автомобиль и глушить его по требованию полицейских: он просто опустил стекло и предъявил служебное удостоверение. Сотрудник СБУ сделал вид, что не может разглядеть документ, поэтому подошел ближе, просунул руку в окно и схватил подозреваемого за голову. В это время автомобиль начал движение. На помощь пришли другие правоохранители, которые помогли остановить транспортное средства, вытащить мужчину и арестовать его.

СБУ провела обыск в квартирах подозреваемых. Там обнаружили взрывчатые вещества, компоненты для сборки дронов и секретный телефон. Во время допроса задержанные дали признательные показания. Кроме этого, в их телефонах обнаружили данные об автомобилях, на которых передвигаются Зеленский и Малюк, а также их маршруты.

На допросе Гук заявил, что якобы получал от кураторов $3 тыс. в месяц и еще $1 тыс. для покрытия расходов на поездки по заданию. Большую часть суммы он получил во время визитов в Европу. Второй подозреваемый заявил, что пошел на преступление из-за денег. Кроме этого, он надеялся, что Гук поможет ему с продвижением по службе.

По данным Times, на допросе мужчины также рассказали о попытке взять Зеленского в заложники в феврале 2022 года. Один из них якобы должен был захватить главу государства и заставить его под угрозой смерти записать видео с заявлением о капитуляции. Кроме того, в начале боевых действий подозреваемый также предлагал охране президента сложить оружие, «когда придут русские».

«Он им сказал: «Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость», — заявил источник газеты.

По его словам, сослуживцы «сочли его комментарии эмоциональной реакцией» на начало военных действий и «проигнорировали их».