«Слова политической блохи»: в Москве ответили на призыв Эстонии поставить Россию на колени Захарова: пусть президент Эстонии покажет, как он собирается поставить РФ на колени

Президент Эстонии призвал нанести военное поражение России и поставить ее на колени. В Москве к этому отнеслись с иронией. МИД предложил эстонскому лидеру первым подать пример стояния на коленях, а в Госдуме и Совфеде указали на отсутствие у Эстонии политического влияния и авторитета, а также зависимость Таллина от Запада. Депутат Леонид Слуцкий отдельно отметил, что эстонские угрозы выглядят странно на фоне российских успехов на Украине. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Прежде чем предлагать «поставить Россию на колени», президент Эстонии Алар Карис может на своем примере показать, каково это, заявила официальный представить российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Президент Эстонии Карис заявил о необходимости поставить Россию и ее руководство на колени. А как это? Пусть покажет», — написала Захарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Запад «выдвинул на передний край» страны Прибалтики, чтобы они «грозили пальцем» и угрожали России. Военные угрозы той же Эстонии Лавров счел недостойными серьезного обсуждения.

Реакция в Думе и Совфеде

Эстония сама стоит «на четвереньках» перед коллективным Западом, в свою очередь отметил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Он добавил, что эстонские власти готовы по западной указке «лаять» на другие государства. Даже на Россию, хотя ей Эстония обязана свои существованием, считает депутат.

«Больше всего Россию стремятся унизить те страны, которые обязаны ей восстановлением экономики в послевоенные годы. Громче всех нас оскорбляют страны Прибалтики, Польша, Чехия. Это те страны, которые мы воссоздали из руин после Второй мировой войны... но, видимо, новообращение в западную веру для них играет большую роль, чем историческая память», — резюмировал Белик.

Он также припомнил басню Ивана Крылова, сравнив «маленькую, никчемную» Эстонию с моськой, которая лает на слона в виде России.

Другой депутат Госдумы, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал несбыточной фантазией желание эстонского президента склонить Россию. Подобные заявления особенно оторваны от реальности на фоне украинских провалов на фронте и «похожи на агонию», обратил внимание Слуцкий.

«Попытки поставить кого-то на колени заведомо означают, что у людей с внятной аргументацией плохо и они пытаются компенсировать это острым словцом.

У Эстонии нет никаких ресурсов, которые позволили бы поставить Россию на колени даже при очень большом желании. Это в значительной степени звучит комично»,

— оценил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

В то же время он отметил, что подобная антироссийская риторика не нова и звучит из года в год. Возможно, так Эстония хочет привлечь к себе внимание, поскольку у нее нет собственного влияния и «авторитета по конструктивным вопросам».

На высказывания президента Эстонии обратили внимание и в Совете Федерации. Зампред комитета Совета по международным делам Андрей Климов назвал Кариса политической блохой.

«Люди рассчитывают на то, что их хоть так заметят. Это политические блохи. Эти заявления — просто несерьезны... Он может говорить хоть от Вселенной, от всей Солнечной системы. Пусть говорит, какая разница», — сообщил сенатор.

Климов также предложил проверить слова эстонского лидера на нарушение Уголовного кодекса России.

Сделаем все, чтобы поставить Путина на колени

Карис высказался о России 25 мая в интервью финской газете Yle. Политик заявил, что соседям России нужно готовиться к худшему, так как политика Москвы вряд ли скоро изменится. Сейчас важнее всего «остановить российскую военную машину», подчеркнул президент, отметив, что без этого нельзя начинать переговоры о завершении конфликта на Украине.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и [президента России Владимира] Путина на колени. Тогда смогут начаться серьезные дискуссии о прекращении войны на Украине», — сказал Карис.

При этом он не стал прямо отвечать, надо ли отправить на Украину западные войска, в том числе эстонские. Президент указал, что в любом случае это решает не он, а парламент Эстонии. Также вопрос нужно обсуждать не только внутри страны, но и с союзниками по НАТО.

«Но сама Украина пока не видит в этом необходимости», — резюмировал Карис.

Эстонский лидер обратил внимание на то, что сейчас ВСУ нужно оружие, а не западные солдаты. В особенности украинцам не хватает зенитного вооружения.

Рассуждая о взаимоотношениях с Россией, Карис также назвал необходимым давление на нее со стороны Запада. Это нужно, в частности, чтобы «даже простые россияне поняли, что надо что-то делать», пояснил президент. Он добавил, что Эстония сохраняет некоторые каналы связи с Россией, пусть и довольно слабые.

«Определенные каналы остаются открытыми во всех ситуациях. Информация движется так же, как она перемещалась между враждебными странами даже во время Второй Мировой», — описал эстонский лидер.

Кроме того, Эстония пока не закрыла границу с Россией, в отличие, например, от Финляндии. Карис заявил, что Таллин не планирует ее закрывать, хотя при необходимости готов сделать это очень быстро. Президент объяснил, что граница остается открытой, в том числе, потому что у эстонцев есть родственники «на другой стороне».