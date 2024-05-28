В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

В Черкасской и Киевской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным ресурса, сирены начали звучать в 3:21 по мск в Черкасской области, а в 3:59 по мск — в Киевской. Тревога в Харьковской области продолжает действовать с 0:22 по мск.

До этого воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

26 мая сообщалось, что в Днепропетровской области Россия ударила по складу с ракетами ATACMS. Объект атаки находился в городе Павлоград. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что это стало существенной помощью в отражении атак для сил противовоздушной обороны (ПВО) РФ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной.

Ранее в Харьковской области зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры.