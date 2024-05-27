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В Киеве заявили, что Украину ждут годы отключений электричества

Energy Club: на Украине не менее двух лет будет отключаться электричество

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Sofiia Gatilova/Reuters

Вице-президент бизнес-объединения энергетических компаний Украины Energy Club Максим Немчинов заявил, что электричество в стране будут отключать еще не менее двух лет. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

По словам Немчинова, частое отключение электричества является реальностью Украины на ближайшие два года. Поэтому украинской энергетике придется приспособиться к этим обстоятельствам. Необходимы восстановление, модернизация и перестройка ее элементов.

Немчинов подчеркнул, что в результате ударов по энергосистеме страны потеряно порядка восьми гигаватт мощностей электрогенерации. Поэтому Украину неизбежно ожидает повышение тарифов на электроэнергию.

До этого глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с электроснабжением на Украине за последнее время сильно ухудшилась.

22 мая сообщалось, что в Сумской области Украины повреждены энергетические объекты.

Ранее сообщалось, что в Киевской области ограничат уличное освещение из-за нехватки электроэнергии.

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Операция на Украине
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