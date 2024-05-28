Киев сформирует штурмовые отряды из мобилизуемых преступников

Министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о планах создания штурмовых отрядов из бывших заключенных. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинский новостной телемарафон.

Эти подразделения будут состоять исключительно из лиц, отбывавших наказание, и будут функционировать как самостоятельные группы без включения других военнослужащих.

До этого стало известно о начале набора новобранцев в тюрьмах для украинских Вооруженных сил.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации определенных категорий заключенных, требуя согласия не только самих заключенных, но и командиров, которые создадут специальные подразделения из этих новобранцев.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

объяснили бронирование клоунов от мобилизации.