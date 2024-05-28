Страховщик еще не принял решение по «Крокус сити холлу»

Информация о возможном страховом случае из-за повреждения здания «Крокус сити холла» пока не окончательная, поскольку расследование все еще продолжается. Об этом сообщили «Ингосстраху» РИА Новости.

Атака террористов на концертный зал «Крокус сити холл» в Красногорске под Москвой произошла 22 марта, когда нападавшие открыли стрельбу по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.

В конце марта сын владельца группы Crocus, Араз Агаларов, президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что страховка будет покрывать лишь небольшую часть ущерба для «Крокус сити холла».

«В «Ингосстрахе» не поступали новые заявления от пострадавших в здании «Крокус сити холла». Что касается самого здания, расследование все еще продолжается, и окончательное решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от государственных органов. Компания «Ингосстрах» намерена действовать в соответствии с условиями страхового контракта и законодательством Российской Федерации, отметили представители компании.

Ранее суд оставил без изменений меру пресечения одному из организаторов теракта в «Крокусе».