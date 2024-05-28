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В ФСБ рассказали о высокой активности спецслужб Украины на российской границе

Погранслужба ФСБ предупредила о расто активности украинских спецслужб на границе

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Суспильне

Спецслужбы Украины наращивают свою активность у российской границы. Об этом заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.

По его словам, увеличение разведывательной работы со стороны Киева происходит при поддержке США и Великобритании, с попытками вовлечения жителей приграничных районов в дестабилизирующие действия. Обстановка на границе между Россией и Украиной остается напряженной, добавил Кулишов.

До этого президент России Владимир Путин подчеркнул важность надежного обеспечения пограничных рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий как значимую задачу для пограничной службы РФ. Он выразил мнение, что ведомство должно тесно сотрудничать с ФСБ, Росгвардией, Вооруженными силами и региональными властями.

Накануне ФСБ сообщила о задержании в ЛНР девушки за шпионаж. Силовики утверждают, что жительница города Ровеньки действовала в интересах иностранного государства. Она собирала сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, задействованных в проведении специальной военной операции, отметили в спецслужбе.

На девушку завели дело по статье о шпионаже. Ей грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Британии рассказали о приказе охраны Зеленского сложить оружие при входе ВС РФ в Киев.

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