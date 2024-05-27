День Владимирской иконы Божией Матери: история и значение православного праздника

Когда празднуют День Владимирской иконы Божией Матери
Владимирская икона Божьей Матери — одна из самых почитаемых богородичных икон в России. Ее история тесно связана с историей страны, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой христианской культуры Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея Ирина Языкова.
Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери приходится на три разных даты, которые от года к году не меняются: 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Каждая из них относится к историческим событиям, исход которых верующие считают чудесами.
- 3 июня — спасение Москвы от нашествия хана Мехмеда Гирея в 1521 году.
- 6 июля — защита Москвы от вторжения хана Ахмата в 1480 году.
- 8 сентября — спасение Москвы от Тамерлана в 1395 году.
Где сегодня хранится Владимирская икона
Еще одним из чудес Владимирской иконы можно назвать то, что она сохранилась после Октябрьской революции. В 1918 году образ отправили на реставрацию, а спустя восемь лет икона оказалась в коллекции Государственного исторического музея. Чуть позже она попала в Третьяковскую галерею.
Сейчас золотые оклады Владимирской иконы можно увидеть в Оружейной палате Кремля, а сам образ — в храме-музее Святителя Николая Чудотворца в Толмачах, который является домовой церковью при Третьяковской галерее.
Для обеспечения сохранности иконы в храме установлены датчики, которые отслеживают условия содержания реликвии и микроклимат. Святыня также защищена от повреждений прочным стеклом.
История почитания Владимирской иконы
По легенде, лик Богородицы изобразил апостол и евангелист Лука на досках стола, за которым ужинали Иисус Христос, Святая Дева Мария и Иосиф Обручник. Некоторые религиоведы сомневаются в этой интерпретации и подчеркивают, что такая трактовка не совсем верна.
Евангелист Лука пишет икону Богоматери, Михаил Дамаскин, XVI векХуд. Дамаскин
Богослов Леонид Успенский в книге «Богословие иконы православной церкви» обращает внимание, что РПЦ приписывает порядка 10 дошедших до нас икон Луке. Но, по его мнению, ни одна из работ евангелиста не сохранилась — лишь копии и списки.
По легенде, изображение вплоть до V века находилось в Иерусалиме, а затем его перенесли в Константинополь. В 1131 году патриарх константинопольский Лука Хризоверх подарил икону русскому князю Юрию Долгорукому. Образу отвели особое место в женском Богородичном монастыре города Вышгорода. Тогда он получил название Вышгородской иконы Божией Матери.
В 1155 году князь Андрей Боголюбский, сын Долгорукого, перевез святыню в свою резиденцию в Боголюбово на территории современной Владимирской области. Согласно версиям некоторых историков, князь увез икону без ведома отца, фактически похитив ее.
Затем он поехал вместе с образом во Владимир-на-Клязьме. Из этих земель Боголюбский устремился в Ростов. Но стоило ему немного отъехать от города, как кони, согласно преданию, остановились на берегу Клязьмы, как вкопанные. Князь велел пригнать новых, но и те сопротивлялись. Испуганный Андрей упал перед иконой и начал молиться.
Тогда ему открылось небесное видение: к нему спустилась сама Богородица со свитком в руке. Она приказала князю оставить образ во Владимире, а на месте ее явления построить обитель в честь ее рождества. Так он и поступил: святыню поместили в построенный Успенский собор в 1160 году, вскоре она получила нынешнее название — Владимирская. По приказу князя Боголюбского для иконы изготовили дорогой оклад.
Поставление Андреем Боголюбским иконы Богоматери во Владимирской Богородцкой церкви. Миниатюра Радзивилловской летописи, конец XV векаWikimedia Commons
В 1164 году князь взял икону с собой в поход против волжских булгар. Он надеялся, что образ Девы Марии поможет ему одолеть врагов, а сама святая станет его покровительницей.
Еще спустя 10 лет, в 1174-м, князя убили, а дорогой оклад иконы украли. Реликвия попала в руки рязанских князей, которые отказывались ее отдавать. Лишь младший брат Боголюбского, Михаил, смог отвоевать святыню и вновь вернуть ее во Владимир.
В 1185 году во время пожара в Успенском соборе, в котором находилось много важных церковных артефактов и святынь, Владимирская икона Божьей Матери сохранилась невредимой.
О том, как и когда образ попал в Москву, историки до сих пор спорят. Большинство специалистов склоняются к мнению, что это произошло в 1480 году — после стояния на реке Угре. По их версии, в то время святой лик закрепили в новом кремлевском Успенском соборе справа от царских врат.
Владимирская икона Божьей Матери связана не только с Юрием Долгоруким и его сыновьями, но и с Иваном Грозным, который перед походом на Казанское царство в 1552 году молился образу. Царь считал ее покровительницей страны и завещал своим детям жить так, чтобы Бог был с ними «молитвами... Богородицы... и милостию честнаго Ея образа иконы Владимирская».
С XVI века перед Владимирской иконой Божьей Матери венчались на царство русские государи.
Чудо Владимирской иконы Божией матери 3 июня
3 июня православные христиане вспоминают спасение от крымского хана Мехмеда Гирея, который пошел на Москву в 1521 году. Подступая к столице, его войска опустошали русские города и убивали местных жителей.
Князь Василий III готовил армию, а московский митрополит Варлаам вместе с народом молился о спасении города. По легенде, слепая инокиня узрела видение, в котором священники бежали из Москвы, держа в руках Владимирскую икону Божией Матери. Они встретили на своем пути у Спасских ворот преподобного Варлаама Хутынского и Сергия Радонежского. Вместе они помолились о прощении грехов жителей и вернулись в Кремль с иконой.
Мехмед Гирей под МосквойWikimedia Commons
То же видение, согласно легенде, явилось и Василию Блаженному, который предсказал, что Москву удастся спасти при помощи заступничества Богородицы. Предание гласит, что самому хану Мехмеду Гирею явилась Дева Мария с воинами, тогда он решил отступить, и Москва была спасена.
Чудо Владимирской иконы Божией матери 6 июля
В 1480 году после молитвы перед Владимирской иконой, по легенде, произошло чудо избавления Москвы от нашествия ордынского хана Ахмата. Во времена правления князя Ивана III хан Золотой Орды Ахмат с громадными полчищами подошел к реке Угре, недалеко от Калуги, требуя выплаты дани.
Вскоре туда подтянулось и русское войско. Целый день армии стояли друг против друга, не предпринимая решительных действий.
Стояние на УгреWikimedia Commons
В это время вся Москва молилась своей заступнице Богородице у Владимирской иконы, и хан отступил. Эта несостоявшаяся битва получила название Стояние на Угре, а саму реку прозвали поясом Богоматери, который не дал перейти этот рубеж захватчикам.
Чудо Владимирской иконы Божией матери 8 сентября
В XIV веке произошло возвышение Москвы, а древняя святыня переместилась в новый духовный и политический центр. Перенесение иконы было связано с нашествием на Москву Тамерлана в 1395 году, уточнила Языкова. По ее словам, чтобы спасти Москву, Владимирскую икону перенесли из Владимира, а весь город молился перед ней о спасении от завоевателя.
Борьба Тимура с ТохтамышемWikimedia Commons
В летописях говорится, что во сне Тамерлану явилась Богородица, повелев отступить от Москвы, и он, хоть и не знал до этого ни одного поражения, отвел войска.
Торжественная встреча Владимирской иконы москвичами описана в летописях, и память об этом событии отражена в церковном календаре как праздник Сретения Владимирской иконы Божьей Матери. На Кучковом поле — месте, где народ во главе с митрополитом Киприаном встречал чудотворный образ, — был основан Сретенский монастырь, а улица, по которой двигалась процессия со святыней, получила название Сретенка.
Символика и значение Владимирской иконы Божией Матери
Владимирская икона Божьей Матери относится к иконографическому типу Елеус, или Умиление. Современные историки датируют ее написание XI–XII веками. На самой иконе младенец Иисус Христос прижимается щекой к щеке матери, а она нежно обнимает сына, предчувствуя страдания, которые выпадут на его долю, и ее последующую скорбь.
«Если всмотреться в лики, то мы увидим тончайшее многослойное письмо, которым виртуозно владели византийские мастера. И, конечно, мы не можем не поразиться красоте этих ликов, удивительно глубокому выражению глаз Богородицы, в которых соединились и любовь, и скорбь, и надежда», — уточнила Языкова.
Отличает Владимирскую икону от других подобных согнутая левая нога ребенка, из-за чего видна подошва его ступни. Некоторые исследователи считают, что эта деталь появилась позднее, предположительно, во время одной из реставраций.
Это не единственное, что делает икону особенной. На оборотной стороне изображены Этимасия (престол уготованный) и орудия страданий Христа (крест, на котором был распят Спаситель; копье, которым его пронзил воин; губка на трости, которой смачивали ему уста). Эти рисунки, вероятно, были добавлены в начале XV века. Некоторые искусствоведы предполагают, что их создал знаменитый иконописец Андрей Рублев.
Существует точка зрения, согласно которой Владимирская икона изначально была двусторонней. В 2013 году, в ходе нового анализа, было обнаружено, что под изображением на оборотной стороне мог быть написан святой Николай Чудотворец.
Обряды и традиции праздника
Самая главная традиция в День Владимирской иконы — посещение богослужения в храме. Кроме того, 3 июня христиане могут помолиться и зажечь свечи за здоровье близких и за упокой усопших родственников. Если прийти церковь в этот день не получается, то можно уделить время домашней молитве.
Строгого поста в праздник нет, однако, как и в любые дни, Церковь не рекомендует употреблять много жирной пищи и алкоголя. День следует провести в любви и благодарности перед Богородицей, уделить внимание своим близким и помочь тем, кто нуждается в поддержке. Стоит попросить прощения у дорогих людей и самому простить других, а также подать милостыню.
Истинному православному человеку запрещено использовать в речи грубые слова, обижать своих родных и близких и вступать в конфликты. В праздник желательно отложить финансовые вопросы и не заниматься тяжелым физическим трудом.
О чем молятся перед Владимирской иконой Божией Матери
Верующие обращаются к иконе с искренними мольбами о том, в чем они нуждаются. Люди верят, что если молитва идет от самого сердца, то Богородица услышит их и будет выступать посредницей между ними и Господом.
Обычно перед Царицей Небесной молятся о:
- Помощи домочадцам. Богородица — покровительница семьи, которая помогает защитить ее членов от всех бед.
- Добрых и теплых отношениях с родственниками. Верующие просят заступницу помочь им найти силы для установления крепких уз с родными.
- Правильном выборе. Те, кому приходится сталкиваться со сложным выбором, молятся перед иконой, прося Богородицу указать правильное направление.
- Преодолении жизненных неприятностей. Божья Матерь дарует силу, мудрость и смирение, которые помогают преодолеть сложные времена.
- Прощении грехов. Церковь утверждает, что нет грехов, которые нельзя было бы искупить, а заступничество Богоматери служит порукой.
- Трезвости и ясности ума. Верующие могут обратиться к Богоматери за помощью в науках, учебе и искусствах.
- Выздоровлении и исцелении. Богородица слышит искренние просьбы об облегчении мук больных и страждущих, а также помогает бесплодным женщинам зачать детей.
Существует несколько молитв, которые принято читать перед Владимирской иконой Божьей Матери: каноническую молитву к Пресвятой Богородице, молитву о выборе пути в трудные времена и молитву о здравии и благополучии семьи.