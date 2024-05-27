День Владимирской иконы Божией Матери: история и значение православного праздника День Владимирской иконы Божией Матери: когда отмечают праздник, его значение и традиции

Владимирская икона Божьей Матери — один из самых почитаемых образов в русской христианской традиции. Она считается чудотворной и с ней связаны драматичные исторические события, исход которых верующие объясняют заступничеством Богородицы. Кому приписывается написание иконы, где она сейчас хранится, в какие дни ее принято почитать и с какими молитвами обращаться — в материале «Газеты.Ru».

Когда празднуют День Владимирской иконы Божией Матери

Владимирская икона Божьей Матери — одна из самых почитаемых богородичных икон в России. Ее история тесно связана с историей страны, рассказала «Газете.Ru» заведующая кафедрой христианской культуры Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея Ирина Языкова.

Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери приходится на три разных даты, которые от года к году не меняются: 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Каждая из них относится к историческим событиям, исход которых верующие считают чудесами.

3 июня — спасение Москвы от нашествия хана Мехмеда Гирея в 1521 году.

6 июля — защита Москвы от вторжения хана Ахмата в 1480 году.

8 сентября — спасение Москвы от Тамерлана в 1395 году.

Где сегодня хранится Владимирская икона

Еще одним из чудес Владимирской иконы можно назвать то, что она сохранилась после Октябрьской революции. В 1918 году образ отправили на реставрацию, а спустя восемь лет икона оказалась в коллекции Государственного исторического музея. Чуть позже она попала в Третьяковскую галерею.

Сейчас золотые оклады Владимирской иконы можно увидеть в Оружейной палате Кремля, а сам образ — в храме-музее Святителя Николая Чудотворца в Толмачах, который является домовой церковью при Третьяковской галерее.

Для обеспечения сохранности иконы в храме установлены датчики, которые отслеживают условия содержания реликвии и микроклимат. Святыня также защищена от повреждений прочным стеклом.

История почитания Владимирской иконы

По легенде, лик Богородицы изобразил апостол и евангелист Лука на досках стола, за которым ужинали Иисус Христос, Святая Дева Мария и Иосиф Обручник. Некоторые религиоведы сомневаются в этой интерпретации и подчеркивают, что такая трактовка не совсем верна.

close 100% Евангелист Лука пишет икону Богоматери, Михаил Дамаскин, XVI век Худ. Дамаскин

Богослов Леонид Успенский в книге «Богословие иконы православной церкви» обращает внимание, что РПЦ приписывает порядка 10 дошедших до нас икон Луке. Но, по его мнению, ни одна из работ евангелиста не сохранилась — лишь копии и списки.

К сожалению, от первоначальной живописи остались только лики, потому что икона многократно обновлялась, практически переписывалась. Она страдала от нашествия татар, которые грубо срывали с нее драгоценные ризы. Икону многократно перемещали, что также не идет на пользу древней святыне. Ирина Языкова Заведующая кафедрой христианской культуры Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея

По легенде, изображение вплоть до V века находилось в Иерусалиме, а затем его перенесли в Константинополь. В 1131 году патриарх константинопольский Лука Хризоверх подарил икону русскому князю Юрию Долгорукому. Образу отвели особое место в женском Богородичном монастыре города Вышгорода. Тогда он получил название Вышгородской иконы Божией Матери.

В 1155 году князь Андрей Боголюбский, сын Долгорукого, перевез святыню в свою резиденцию в Боголюбово на территории современной Владимирской области. Согласно версиям некоторых историков, князь увез икону без ведома отца, фактически похитив ее.

Затем он поехал вместе с образом во Владимир-на-Клязьме. Из этих земель Боголюбский устремился в Ростов. Но стоило ему немного отъехать от города, как кони, согласно преданию, остановились на берегу Клязьмы, как вкопанные. Князь велел пригнать новых, но и те сопротивлялись. Испуганный Андрей упал перед иконой и начал молиться.

Тогда ему открылось небесное видение: к нему спустилась сама Богородица со свитком в руке. Она приказала князю оставить образ во Владимире, а на месте ее явления построить обитель в честь ее рождества. Так он и поступил: святыню поместили в построенный Успенский собор в 1160 году, вскоре она получила нынешнее название — Владимирская. По приказу князя Боголюбского для иконы изготовили дорогой оклад.

close 100% Поставление Андреем Боголюбским иконы Богоматери во Владимирской Богородцкой церкви. Миниатюра Радзивилловской летописи, конец XV века Wikimedia Commons

В 1164 году князь взял икону с собой в поход против волжских булгар. Он надеялся, что образ Девы Марии поможет ему одолеть врагов, а сама святая станет его покровительницей.

Еще спустя 10 лет, в 1174-м, князя убили, а дорогой оклад иконы украли. Реликвия попала в руки рязанских князей, которые отказывались ее отдавать. Лишь младший брат Боголюбского, Михаил, смог отвоевать святыню и вновь вернуть ее во Владимир.

В 1185 году во время пожара в Успенском соборе, в котором находилось много важных церковных артефактов и святынь, Владимирская икона Божьей Матери сохранилась невредимой.

О том, как и когда образ попал в Москву, историки до сих пор спорят. Большинство специалистов склоняются к мнению, что это произошло в 1480 году — после стояния на реке Угре. По их версии, в то время святой лик закрепили в новом кремлевском Успенском соборе справа от царских врат.

Владимирская икона Божьей Матери связана не только с Юрием Долгоруким и его сыновьями, но и с Иваном Грозным, который перед походом на Казанское царство в 1552 году молился образу. Царь считал ее покровительницей страны и завещал своим детям жить так, чтобы Бог был с ними «молитвами... Богородицы... и милостию честнаго Ея образа иконы Владимирская».

С XVI века перед Владимирской иконой Божьей Матери венчались на царство русские государи.

Чудо Владимирской иконы Божией матери 3 июня

3 июня православные христиане вспоминают спасение от крымского хана Мехмеда Гирея, который пошел на Москву в 1521 году. Подступая к столице, его войска опустошали русские города и убивали местных жителей.

Его [Мехмеда Гирея] 100-тысячная войско, поддержанное ногайцами и литовскими отрядами, через южнорусские земли быстро продвигалось вглубь страны, к Москве. Попытки остановить ханское войско не давали успеха. И снова москвичи молились возле иконы Владимирской об избавлении от врага. Ирина Языкова Заведующая кафедрой христианской культуры Библейско-богословского института Святого Апостола Андрея

Князь Василий III готовил армию, а московский митрополит Варлаам вместе с народом молился о спасении города. По легенде, слепая инокиня узрела видение, в котором священники бежали из Москвы, держа в руках Владимирскую икону Божией Матери. Они встретили на своем пути у Спасских ворот преподобного Варлаама Хутынского и Сергия Радонежского. Вместе они помолились о прощении грехов жителей и вернулись в Кремль с иконой.

close 100% Мехмед Гирей под Москвой Wikimedia Commons

То же видение, согласно легенде, явилось и Василию Блаженному, который предсказал, что Москву удастся спасти при помощи заступничества Богородицы. Предание гласит, что самому хану Мехмеду Гирею явилась Дева Мария с воинами, тогда он решил отступить, и Москва была спасена.

Чудо Владимирской иконы Божией матери 6 июля

В 1480 году после молитвы перед Владимирской иконой, по легенде, произошло чудо избавления Москвы от нашествия ордынского хана Ахмата. Во времена правления князя Ивана III хан Золотой Орды Ахмат с громадными полчищами подошел к реке Угре, недалеко от Калуги, требуя выплаты дани.

Вскоре туда подтянулось и русское войско. Целый день армии стояли друг против друга, не предпринимая решительных действий.

close 100% Стояние на Угре Wikimedia Commons

В это время вся Москва молилась своей заступнице Богородице у Владимирской иконы, и хан отступил. Эта несостоявшаяся битва получила название Стояние на Угре, а саму реку прозвали поясом Богоматери, который не дал перейти этот рубеж захватчикам.

Чудо Владимирской иконы Божией матери 8 сентября

В XIV веке произошло возвышение Москвы, а древняя святыня переместилась в новый духовный и политический центр. Перенесение иконы было связано с нашествием на Москву Тамерлана в 1395 году, уточнила Языкова. По ее словам, чтобы спасти Москву, Владимирскую икону перенесли из Владимира, а весь город молился перед ней о спасении от завоевателя.

close 100% Борьба Тимура с Тохтамышем Wikimedia Commons

В летописях говорится, что во сне Тамерлану явилась Богородица, повелев отступить от Москвы, и он, хоть и не знал до этого ни одного поражения, отвел войска.

Торжественная встреча Владимирской иконы москвичами описана в летописях, и память об этом событии отражена в церковном календаре как праздник Сретения Владимирской иконы Божьей Матери. На Кучковом поле — месте, где народ во главе с митрополитом Киприаном встречал чудотворный образ, — был основан Сретенский монастырь, а улица, по которой двигалась процессия со святыней, получила название Сретенка.

Символика и значение Владимирской иконы Божией Матери

Владимирская икона Божьей Матери относится к иконографическому типу Елеус, или Умиление. Современные историки датируют ее написание XI–XII веками. На самой иконе младенец Иисус Христос прижимается щекой к щеке матери, а она нежно обнимает сына, предчувствуя страдания, которые выпадут на его долю, и ее последующую скорбь.

«Если всмотреться в лики, то мы увидим тончайшее многослойное письмо, которым виртуозно владели византийские мастера. И, конечно, мы не можем не поразиться красоте этих ликов, удивительно глубокому выражению глаз Богородицы, в которых соединились и любовь, и скорбь, и надежда», — уточнила Языкова.

Отличает Владимирскую икону от других подобных согнутая левая нога ребенка, из-за чего видна подошва его ступни. Некоторые исследователи считают, что эта деталь появилась позднее, предположительно, во время одной из реставраций.

close 100% Александр Поляков/РИА Новости

Это не единственное, что делает икону особенной. На оборотной стороне изображены Этимасия (престол уготованный) и орудия страданий Христа (крест, на котором был распят Спаситель; копье, которым его пронзил воин; губка на трости, которой смачивали ему уста). Эти рисунки, вероятно, были добавлены в начале XV века. Некоторые искусствоведы предполагают, что их создал знаменитый иконописец Андрей Рублев.

Существует точка зрения, согласно которой Владимирская икона изначально была двусторонней. В 2013 году, в ходе нового анализа, было обнаружено, что под изображением на оборотной стороне мог быть написан святой Николай Чудотворец.

Обряды и традиции праздника

Самая главная традиция в День Владимирской иконы — посещение богослужения в храме. Кроме того, 3 июня христиане могут помолиться и зажечь свечи за здоровье близких и за упокой усопших родственников. Если прийти церковь в этот день не получается, то можно уделить время домашней молитве.

Строгого поста в праздник нет, однако, как и в любые дни, Церковь не рекомендует употреблять много жирной пищи и алкоголя. День следует провести в любви и благодарности перед Богородицей, уделить внимание своим близким и помочь тем, кто нуждается в поддержке. Стоит попросить прощения у дорогих людей и самому простить других, а также подать милостыню.

Истинному православному человеку запрещено использовать в речи грубые слова, обижать своих родных и близких и вступать в конфликты. В праздник желательно отложить финансовые вопросы и не заниматься тяжелым физическим трудом.

О чем молятся перед Владимирской иконой Божией Матери

Верующие обращаются к иконе с искренними мольбами о том, в чем они нуждаются. Люди верят, что если молитва идет от самого сердца, то Богородица услышит их и будет выступать посредницей между ними и Господом.

Обычно перед Царицей Небесной молятся о:

Помощи домочадцам. Богородица — покровительница семьи, которая помогает защитить ее членов от всех бед.

Добрых и теплых отношениях с родственниками. Верующие просят заступницу помочь им найти силы для установления крепких уз с родными.

Правильном выборе. Те, кому приходится сталкиваться со сложным выбором, молятся перед иконой, прося Богородицу указать правильное направление.

Преодолении жизненных неприятностей. Божья Матерь дарует силу, мудрость и смирение, которые помогают преодолеть сложные времена.

Прощении грехов. Церковь утверждает, что нет грехов, которые нельзя было бы искупить, а заступничество Богоматери служит порукой.

Трезвости и ясности ума. Верующие могут обратиться к Богоматери за помощью в науках, учебе и искусствах.

Выздоровлении и исцелении. Богородица слышит искренние просьбы об облегчении мук больных и страждущих, а также помогает бесплодным женщинам зачать детей.

Существует несколько молитв, которые принято читать перед Владимирской иконой Божьей Матери: каноническую молитву к Пресвятой Богородице, молитву о выборе пути в трудные времена и молитву о здравии и благополучии семьи.