Губернатор Подмосковья рассказал подробности о сбитом беспилотнике над Балашихой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в своем Telegram-канале о сбитом вечером в понедельник, 27 мая, системой противовоздушной обороны беспилотном летательном аппарате.

«Сегодня около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом», — написал он.

По его словам, люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться — никто не пострадал. Он отметил, что власти помогут с восстановлением дома.

Он отметил, что жители Балашихи могли слышать хлопки.

«Прошу сохранять спокойствие, все службы работают на месте», — добавил глава региона.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что над территорией Московской области был уничтожен малоразмерный воздушный шар. В ведомстве подчеркнули, что он был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) 27 мая приблизительно в 21:00.

Перед этим сообщалось, что самолеты изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты в понедельник вечером в Подмосковье.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.