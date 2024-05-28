Посол прокомментировал слова Байдена о роли США во время Второй мировой

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что администрация Соединенных Штатов занимается принижением и дезавуированием роли СССР в сокрушении фашизма. Об этом сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства.

«Нет в мире ни одной страны, которая вынесла больше, чем мы в борьбе с гитлеровской Германией и ее сателлитами. Почти вся Европа сражалась против Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны. Эти факты невозможно оспорить», — сказал Антонов.

Дипломат отметил, что риторика американских политиков «вывернута на потребу дня», и «подобные «вбросы» — часть психологической войны против России.

Посол подчеркнул, что Россия будет с этим бороться и не допустит искажения истории.

До этого президент США Джо Байден, выступая на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, заявил, что во время Второй мировой войны мир и Европу спасла от фашизма армия США. При этом он не упомянул о роли СССР в разгроме фашисткой Германии.

Позднее на высказывание Байдена отреагировали в МИД России. В ведомстве заявили, что президент США, не упоминая о вкладе СССР и других союзников по антигитлеровской коалиции в победу над фашизмом, предает прошлое своей страны и страдает синдромом исторического ревизионизма.

Ранее в Совфеде рассказали об отличительных чертах «ледяной войны» США с Россией.