На Урале женщина пыталась убить двухлетнего сына из-за «вселившихся в него бесов»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Екатеринбурга, которая пыталась убить своего двухлетнего сына, решив, что в него вселились бесы. Об этом 13 августа сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

По информации ведомства, в ночь на 13 августа в квартире по улице Машинной Екатеринбурга женщина совершила попытку убийства . Мальчик выжил только благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи, подчеркнули в Следственном комитете.

По данным местных СМИ, женщина пыталась зарезать ребенка.

В настоящее время подозреваемую проверяют на употребление наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Наказание за совершение преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае многодетная мать убила двоих детей и пыталась покончить с собой. Еще двоим детям удалось спрятаться. Женщину доставили в больницу, она объяснила, что спасала детей от бесов.