«Почему все голые?!»: в интернете обсудили, что американцев шокирует в Европе

Пользователи популярного интернет-форума Reddit обсудили, какие привычки европейцев кажутся жуткими для американцев.

Огромное недоумение представителей Нового света вызвало то, что в Европе спокойно и терпимо относятся к наготе. Это касается, в основном, банных традиций. Но не только.

«Никого не волнует, если ты полностью раздет. Никто не думает, что ты маньяк, никто не думает, что в том, чтобы ходить голым есть какие-то сексуальные коннотации, если ты не занимаешься сексом прилюдно, и никто не считает это странным. Вы можете обнажиться в общественных парках и на пляжах, чтобы позагорать, купаться голыми в озере. Все голые в сауне, все голые в спа, и в целом быть голым — не проблема», — сообщает climbmea.

MrLuxarina был приятно удивлен обязательности голосования во многих европейских странах.

«Вы можете испортить свой избирательный бюллетень, поэтому вам не нужно выбирать из двух зол, если вы не хотите, но вы должны приложить усилия, чтобы пойти на избирательный участок или отправить бюллетень по почте. Это гарантирует высокую явку избирателей и, как следствие, более представительные выборы», — заявил он.

Для пользователя lolppjoke необычным кажутся поцелуи при встрече, а Ondidine — тому, что европейцы дают детям пить алкоголь с раннего детства.

Юзер mawisu удивился тому, что в Европе мало людей оставляет чаевые в кафе, а capra79 — тому, что мало мужчин делает медицинское обрезание из эстетических соображений.

Ранее в интернете обсуждали, что европейцев шокирует в Америке.