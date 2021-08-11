В Волгоградской области подполковник МВД порезал шины соседке по даче

В Городищенском районе Волгоградской области подполковник МВД подозревается в порче имущества — порезал колеса автомобиля соседки. Об этом сообщает LIFE.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, когда обнаружила спущенные колеса. Полицейские просмотрели видео, записанное камерой наблюдения, и увидели похожего на подполковника человека, который что-то делает с задними колесами машины.

Как рассказал источник, знакомый со сторонами конфликта, они поругались, когда женщина заступилась за другую соседку, которая жаловалась на летящий с участка полицейского дым. Мужчина постоянно жег костры на придомовой территории.

По информации LIFE, подозреваемый — доцент кафедры трасологии и баллистики УНК ЭКД (Учебно-научный комплекс экспертно-криминалистической деятельности) Волгоградской академии МВД России, подполковник полиции Владимир Ч.

Он отрицает свою причастность к инциденту. Тем временем материалы полицейской проверки уже направлены в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что в Сочи проверят сотрудника полиции, угрожавшего скинуть в воду двух женщин.

Хотя сам подозреваемый отрицает свою причастность к содеянному, проведена проверка материалов, которые направлены в Следственный комитет.

Подозреваемый — доцент кафедры трасологии и баллистики УНК ЭКД (Учебно-научный комплекс экспертно-криминалистической деятельности) Волгоградской академии МВД России

Сотрудник полиции из Городищенского района Волгоградской области сам оказался подозреваемым после обращения 61-летней местной жительницы. По данным источника Лайфа, женщина заявила, что кто-то порезал шины на её авто. По кадрам с камер видеонаблюдения правоохранители выяснили, что злоумышленником был подполковник МВД.