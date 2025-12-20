Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления на антивоенном митинге в Сегеде (Венгрия), сравнил главу европейской дипломатии Каю Каллас с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом. Слова его выступления передает телеканал М1.

«Конечно, есть большие европейские традиции. Ведь Россию уже пытались атаковать – скажем, Наполеон, не так ли? И Гитлер. А теперь, разумеется, Кае Каллас это «удастся» – конечно...», – скептически отметил премьер-министр.

До этого Орбан во время пресс-конференции заявил журналистам, что в конфликте на Украине неясно, кто напал первым. О том, что не все так однозначно в этом конфликте венгерский премьер показал на примере «мифологии» Западной Европы. Как подчеркнул Орбан, в западных странах люди уверены, что Украина – это небольшая страна, расходы на поддержание спецоперации (СВО) в которой обязательно окупятся замороженными активами России. Политик при этом отметил, что в действительности ситуация другая, и финансировать Киев приходится налогоплательщикам европейских государств.

Ранее Каллас вынудили извиниться за ложь.