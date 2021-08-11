Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев заявил о своем раскаянии

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии в мае этого года и убивший девятерых человек, заявил, что раскаивается в совершении преступления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы.

Ранее в июле молодой человек после экспертизы был переведен в психиатрическую больницу в СИЗО-2 в Москве. Он был признан невменяемым.

«Он по-прежнему находится в московском СИЗО «Бутырка», в трехместной камере. По словам Галявиева, стрельбу в казанской школе он устроил от ненависти. Также юноша сказал, что теперь он якобы вменяем и раскаивается, признает вину», — сказали в ОНК.

11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани он открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Галявиева задержали, а по факту нападения на учреждение было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

Обвиняемого арестовали 12 мая. 5 июля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Галявиеву до 11 октября.