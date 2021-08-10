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СМИ узнали, что стало с севшим в кукурузном поле под Жуковским самолетом

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Михаил Фролов/«Комсомольская правда»

Пассажирский самолет А321, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье в 2019 году, продолжает лежать на этом поле, а его части растаскиваются посетителями, сообщает kp.ru.

Как удалось выяснить изданию, в кабине пилотов не осталось ни одного прибора, проводка из разных частей фюзеляжа вырывается с корнем. У распиленного лайнера откручиваются болты и шурупы, сдираются таблички и панели.

15 августа 2019 года самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку неподалеку от аэропорта вылета. Лайнер столкнулся со стаей чаек, что привело к поломке двигателей. Пилоты приняли решение об экстренном приземлении на кукурузном поле возле деревни Рыбинское Раменского района. Посадка была жесткой, но никто не погиб (на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа).

Командиром воздушного судна был Дамир Юсупов, который впоследствии был удостоен звания Героя России вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным.

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