В Сочи мужчину насмерть забили детским самокатом

Возбуждено уголовное дело против жителя Сочи по подозрению в избиении мужчины до смерти детским самокатом, сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, вечером 2 августа 35-летний подозреваемый встретил знакомого 41-летнего местного жителя на остановке. Ранее между мужчинами произошел конфликт. Вспомнив о нем, двое начали выяснять отношения, а затем началась драка.

«Со слов подозреваемого, оппонент стал наносить ему удары деревянной палкой. В ответ на это злоумышленник взял находившийся рядом детский металлический самокат и нанес им множественные удары в голову и шею потерпевшего, причинив открытую черепно-мозговую травму. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой госпитализировали пострадавшего, но несмотря на оказанную помощь на следующий день он скончался», — сообщили в СК.

Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.

Ранее камчатский депутат признался в случайном убийстве. В связи с произошедшим он принял решение снять свою кандидатуру с выборов депутатов Заксобрания региона.