В Подмосковье девушка застряла в искореженной машине после ДТП

В городе Бронницы Московской области девушка застряла в смятом автомобиле после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«В Бронницах произошла авария с участием трех автомобилей. В результате столкновения водитель одной из машин оказалась заблокирована в салоне. На место оперативно приехали спасатели и с помощью гидравлического оборудования они разрезали металл и освободили пострадавшую, после чего передали ее медикам», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что транспорт получил повреждения: у автомобиля смят капот, разбит бампер, двери и лобовое стекло. По данным канала, женщина получила травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавшую, при этом остальные участники ДТП от помощи врачей отказались.

До этого в городе Магнитогорске Челябинской области автомобили с людьми разлетелись в момент удара. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарки сталкиваются на перекрестке, от удара машины отбрасывает в разные стороны, при этом их детали разлетаются по проезжей части.

Ранее в Ленобласти опрокинулся бензовоз с человеком.