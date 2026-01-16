Размер шрифта
В Севастополе задержали 19-летнего парня по подозрению в подготовке теракта

ФСБ: в Севастополе за подготовку теракта по заданию Украины задержан мужчина 
В Севастополе сотрудники местного Управления Федеральной службы безопасности задержали молодого человека, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом пишет РИА Новости.

«Установлено, что 19-летний мужчина по заданию украинских кураторов прибыл в Севастополь и осуществлял разведку объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории города. По указанию куратора подозреваемый приобрел канистры и горюче-смазочные материалы для осуществления поджогов, а также пневматический пистолет для оказания сопротивления при задержании», — сказали в пресс-службе ведомства.

В конце ноября 2025 года в Севастополе арестовали подозреваемого в планировании подрыва самодельного взрывного устройства у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. По данным ведомства, 57-летний уроженец Винницкой области Украины собирал данные о военных объектах Минобороны России и последствиях ракетных обстрелов Вооруженных сил Украины в регионе в целях публикации на проукраинских интернет-ресурсах.

Ранее в Москве по делу о государственной измене арестовали предпринимателя.
 
