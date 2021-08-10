В прокуратуре назвали причину смертельной аварии в Новой Москве

В Новой Москве в районе 36 км Калужского шоссе произошла авария, в результате которой скончалась несовершеннолетняя. В прокуратуре Москвы сообщили, что у 16-летней погибшей не было права на управления машиной.

«Около 4 часов утра 10 августа 16-летняя девушка, не имея права управления транспортным средством, села за руль автомобиля ВАЗ-21140, в ходе движения наехала на бордюрный камень», — уточнили в столичной прокуратуре.

После чего машина перевернулась, а подросток, находившийся за рулем, погиб на месте. Трое пассажиров в возрасте 18, 21 и 23 лет, которые были в салоне в момент ДТП, были доставлены в больницу.

Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия в поселении Десеновское, начато расследование.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием Mercedes стоимостью в 9 млн рублей. По данным департамента транспорта Москвы, в результате ДТП пешеходы не пострадали.