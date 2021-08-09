ВРИО главы Северной Осетии рассказал о погибших при ЧП в больнице

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло рассказал о состоянии пациентов владикавказской больницы, умерших из-за аварии на кислородной станции.

«К сожалению, на сегодняшний момент у меня есть информация о семи (пациентах), которые были в очень тяжелом состоянии и находились на инвазивной вентиляции легких с большим поражением. Сейчас состояние еще двух выясняют. Более подробно об этом скажут главврач больницы и министр здравоохранения. Хочу соболезновать родственникам, врачи старались сделать все возможное», — сказал Меняйло.

Ранее не менее девяти человек погибли в результате порыва трубы, поставлявшей кислород больным, в больнице скорой помощи во Владикавказе.

По словам Меняйло, «фактически произошел порыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода».

Он добавил, что с завтрашнего дня во всех больницах региона обеспечат резервную подачу кислорода. Кроме того, власти Северной Осетии договорились с министерством обороны о доставке в случае необходимости кислорода из Моздока. Это около двух тонн кислорода.