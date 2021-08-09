В Минобрнауки выступили против принудительной вакцинации студентов

Рекомендации Минобрнауки не предусматривают принудительную вакцинацию студентов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в пресс-службе ведомства.

В министерстве выразили готовность обсудить рекомендации по этому вопросу с представителями всех заинтересованных сторон.

Ранее подобную позицию высказал руководитель Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков.

В то же время в рекомендациях для вузов по организации обучения в период эпидемиологической опасности министерство советует высшим учебным заведениям отстранить непривитых студентов от очного обучения и отделить их от привитых во время экзаменов, а также за свой счет прививать иностранных учащихся.

Ограничивать доступ в учреждения не будут, соответственно, тем, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом не более шести месяцев назад. Министерство также считает рациональным вести в образовательных учреждениях так называемый учет студентов: которые уже прошли иммунизацию или планируют это сделать и тех, кто перенес заболевание в последние полгода.

При заселении студентов в общежития рекомендуется требовать от студентов справку о пройденной вакцинации, а также документы, подтверждающие перенесенную болезнь в течение последних шести месяцев или наличие медицинских противопоказаний к прививке.