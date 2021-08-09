Протестующие против антиковидных мер попытались штурмовать студию «Би-би-си» в Лондоне

Студии телевизионного центра «Би-би-си» в Западном Лондоне подверглись нападению людей, не согласных с антиковидными мерами из-за COVID-19. Об этом сообщает RT.
Участники несогласованной акции выступали против ограничений и введения паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции. Кадры штурма здания сняли очевидцы.
Ситуация около здания «Би-би-си» обострилась, когда члены протестующей группы встали в живую цепь перед сотрудниками правопорядка, призывая других протестующих держаться в очереди.
В результате произошли столкновения с полицией, охранявших вход в здание телеканала. Данных о задержанных и раненых пока нет.
В «Би-би-си» рассказали, что не станут комментировать вопросы безопасности телестудии.
До этого в Великобритании были отмены ограничения из-за пандемии еще 19 июля, однако ношение масок в транспорте и изоляция в 10 для больных коронавирусом остались обязательными даже для полностью привитых жителей страны.
Ранее глава Минздрава Великобритании извинился за «бесчувственный» комментарий о коронавирусе.