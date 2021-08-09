Стали известны мотивы женщины, привязавшей себя к дереву в парке Москвы

Женщину, привязавшую себя в верхушке дерева в Бабушкинском парке Москвы, не устраивает программа реновации столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Ее не устраивает строительство нового жилого здания рядом с домом», — говорится в сообщении.

При этом она забралась на дерево с арбалетом и угрожала спасателям, которые пытались ее снять, сообщил в комментарии каналу директор парка Игорь Бускин. Она отказывается спускаться с 20-метровой высоты.

«Поэтому мы людей убрали. Люди лезут, не понимая, что это шутки плохие. Она угрожает, поэтому все оцепили», — рассказал директор парка.

Ранее местные жители выложили фото инцидента в местной группе в Instagram. На нем видно, что к дереву подъехала пожарная машина, чтобы снять женщину с дерева. По их данным, ее зовут Ольга и она местная эко-активистка.

Столичный мэр Сергей Собянин пообещал, что вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше», чем первая. По его словам, когда первая часть горожан переселится в рамках реновации в стартовые дома, рядом будут снесены старые дома, и на этих площадках будет проводиться вторая часть программы.