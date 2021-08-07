Водитель машины сбил ребенка на западе Москвы

В московском районе Фили-Давыдково водитель машины сбил ребенка. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителей департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«На Славянском бульваре в районе д. 9 водитель легкового автомобиля при въезде во дворовую территорию совершил наезд на ребенка, который неожиданно выбежал на проезжую часть», — уточнили в департаменте.

По предварительным сведениям, в момент ДТП четырехлетний мальчик шел с мамой.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу, ему поставлен диагноз «сотрясение головного мозга».

Также в Дептрансе пояснили, что сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия на западе Москвы.

Ранее на Дмитровском шоссе водитель BMW сбил двух детей. Сразу после столкновения иномарки и пешеходов на помощь пострадавшим бросились очевидцы, а также сам водитель авто.

До этого на юго-востоке Москвы машина сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Нижние поля.