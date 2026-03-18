«Суровая месть ждет преступных террористов». Иран пообещал ответить на убийство секретаря Совбеза

Иран пообещал отомстить США и Израилю за гибель секретаря Совбеза Лариджани

Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти. Тегеран заявил, что он погиб в результате удара, ответственность за который несут США и Израиль. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть Лариджани.

Иранские власти подтвердили гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, ранее объявленную израильской стороной. Государственные агентства Ирана Tasnim и Fars со ссылкой на официальные источники сообщили, что Лариджани «погиб мученической смертью». Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны.

Израильская сторона ранее заявляла, что Лариджани был «ликвидирован» в ходе операции против иранского руководства.

По словам представителей министерства обороны, это был целенаправленный удар по одному из ключевых представителей системы национальной безопасности.

Детали операции, включая точное место удара, не раскрываются.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что Али Лариджани погиб в ночь накануне в результате авиаудара по территории Ирана. После этого в Telegram-канале секретаря Совета национальной безопасности Ирана была опубликована фотография рукописи Лариджани, сделанной накануне церемонии прощания с иранскими моряками, погибшими при потоплении фрегата Iris Dena подводной лодкой США.

По словам Каца, в ту же ночь был убит командующий ополчением «Басидж» генерал-майор Голамреза Сулеймани. Его гибель позже подтвердил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Похороны Лариджани, Сулеймани и других погибших должны состояться 18 марта. Их проведут совместно с церемониями прощания с моряками Iris Dena.

Чем известен Лариджани

Али Лариджани занимал пост секретаря Высшего совета национальной безопасности с 2025 года и считался одной из ключевых фигур в системе принятия решений в Иране. Ранее он более десяти лет возглавлял парламент и участвовал в переговорах по иранской ядерной программе.

Внутри политической системы он рассматривался как представитель влиятельной консервативной элиты, обладающий значительным аппаратным весом и устойчивыми связями с силовыми структурами.

После гибели верховного лидера Али Хаменеи в феврале 2026 года его влияние усилилось. На фоне ослабления вертикали власти Лариджани рассматривался как один из центров координации политических и силовых решений.

Суровая кровная месть

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования, отметив, что Али Лариджани «приложил усилия для укрепления мира и безопасности в регионе, а также солидарности между исламскими странами».

Пезешкиан назвал произошедшее «крайне скорбным событием» и заявил о готовности страны к ответным мерам.

Он заверил, что «суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших свои руки кровью мучеников».

КСИР заявил, что «не забудет о кровной мести за великомученика и других мучеников», пообещав ответ на произошедшее.

С конца февраля 2026 года США и Израиль в рамках операции проводят серию ударов по военным объектам и представителям высшего военно-политического руководства Ирана. В результате атак были убиты ряд ключевых представителей иранской элиты, включая верховного лидера Али Хаменеи.