В Иркутске реабилитация в санатории закончилась для пенсионерки остановкой сердца

Mash: в Иркутске у женщины остановилось сердце после реабилитации в санатории

В Иркутске мужчина обвинил санаторий в том, что за его матерью не присматривали должным образом. Об этом сообщает Babr Mash.

По словам мужчины, его родительница перенесла инсульт и после этого попала в санаторий.

Находясь в учреждении, она подхватила воспаление легких, но специалисты якобы не лечили женщину должным образом. Пациентку не отправляли в стационар и не вызвали скорую помощь. Семье говорили, что с ней все хорошо, а сами давали только жаропонижающие лекарства.

Когда сын приехал забирать мать, ей якобы было уже сложно ходить и дышать. Он вызвал женщине медиков, которые оказали помощь, но спасти пострадавшую не смогли.

Во время экспертизы выяснилось, что у пенсионерки был отек легких. Если бы заболевание лечили, она бы выжила.

На ситуацию обратили внимание следователи. Им удалось выяснить, что подобные случаи в санатории уже происходили. В отношении сотрудников возбуждали дела о халатности.

Ранее суд изъял у ивановского депутата корпус санатория в Плесе.