Российский вратарь Бобровский установил рекорд по числу матчей в НХЛ

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский установил рекорд по количеству матчей среди российских вратарей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 18 марта в матче против «Ванкувер Кэнакс» Сергей Бобровский провел свой 800-й раз в регулярных сезонах НХЛ. Таким образом, он превзошел достижение Николая Хабибулина в 799 игр и стал лидером среди всех российских голкиперов по этому показателю. В общем списке НХЛ Бобровский занимает 18-е место; рекордсменом лиги является Мартин Бродер (1266 матчей).

Встреча завершилась поражением «Флориды» со счетом 2:5. В составе хозяев дубль оформил Элиас Петтерссон, также отличились Марко Росси, Аату Рятю и Дрю О'Коннор. У «Пантерз» шайбы забросили Мэттью Ткачук и Сэм Беннетт. Бобровский отразил 17 бросков из 22.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной от международных соревнований.

Весной 2022 года IIHF приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

