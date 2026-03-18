Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

В России разработали слуховые имплантаты нового поколения

Shutterstock/Yurii_Yarema

Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера и Российского университета медицины разработали новую конструкцию крепления для слуховых аппаратов костного звукопроведения. Она позволяет учитывать индивидуальные особенности пациента и снижает искажения звука более чем на 17%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Слуховые аппараты костного звукопроведения применяются у пациентов, которым не подходят традиционные устройства — например, при врожденных аномалиях или травмах уха. Такие системы передают звук через кости черепа напрямую во внутреннее ухо. Однако их эффективность во многом зависит от качества контакта между имплантатом и вибратором.

В классических конструкциях используются металлические переходники с шарообразными наконечниками. Они обеспечивают лишь точечное соприкосновение, из-за чего часть вибрации теряется, появляются шумы и искажения, а звук доходит до внутреннего уха ослабленным.

Новая разработка решает эту проблему за счет изменения конструкции. Вместо шарообразного наконечника ученые предложили плоскую контактную площадку, благодаря чему вибратор прилегает к имплантату всей поверхностью.

«Если крепление неплотное или установлено неровно, звук становится нечистым. Мы предложили конструкцию, которая обеспечивает более равномерную передачу колебаний», — отметил доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Сергей Сторожев.

Дополнительно в систему введено полимерное кольцо, которое гасит лишние вибрации и уменьшает трение между элементами. Это повышает надежность соединения и продлевает срок службы устройства.

Основой конструкции служит титановый имплант, который вживляется в височную кость и со временем срастается с ней. Это обеспечивает прочную фиксацию и стабильную передачу звука.

Еще одной важной частью разработки стала программа для индивидуального проектирования. Врач может задать параметры пациента — толщину кости, форму черепа и другие особенности — после чего система автоматически создает трехмерную модель подходящего крепления.

Для производства предлагается использовать 3D-печать из титана. Такой подход позволяет сократить расход материала и упростить изготовление индивидуальных деталей.

Испытания показали, что новая конструкция обеспечивает более качественную передачу звука во всем диапазоне частот, особенно в области, важной для восприятия речи. Уровень искажений снизился более чем на 17% по сравнению с традиционными решениями.

По словам исследователей, разработка позволит повысить качество слуховой реабилитации и сделать устройства более комфортными для пациентов. В дальнейшем ученые планируют оценить долговечность системы и внедрить индивидуальные решения в клиническую практику.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!