В России разработали слуховые имплантаты нового поколения

Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера и Российского университета медицины разработали новую конструкцию крепления для слуховых аппаратов костного звукопроведения. Она позволяет учитывать индивидуальные особенности пациента и снижает искажения звука более чем на 17%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Слуховые аппараты костного звукопроведения применяются у пациентов, которым не подходят традиционные устройства — например, при врожденных аномалиях или травмах уха. Такие системы передают звук через кости черепа напрямую во внутреннее ухо. Однако их эффективность во многом зависит от качества контакта между имплантатом и вибратором.

В классических конструкциях используются металлические переходники с шарообразными наконечниками. Они обеспечивают лишь точечное соприкосновение, из-за чего часть вибрации теряется, появляются шумы и искажения, а звук доходит до внутреннего уха ослабленным.

Новая разработка решает эту проблему за счет изменения конструкции. Вместо шарообразного наконечника ученые предложили плоскую контактную площадку, благодаря чему вибратор прилегает к имплантату всей поверхностью.

«Если крепление неплотное или установлено неровно, звук становится нечистым. Мы предложили конструкцию, которая обеспечивает более равномерную передачу колебаний», — отметил доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Сергей Сторожев.

Дополнительно в систему введено полимерное кольцо, которое гасит лишние вибрации и уменьшает трение между элементами. Это повышает надежность соединения и продлевает срок службы устройства.

Основой конструкции служит титановый имплант, который вживляется в височную кость и со временем срастается с ней. Это обеспечивает прочную фиксацию и стабильную передачу звука.

Еще одной важной частью разработки стала программа для индивидуального проектирования. Врач может задать параметры пациента — толщину кости, форму черепа и другие особенности — после чего система автоматически создает трехмерную модель подходящего крепления.

Для производства предлагается использовать 3D-печать из титана. Такой подход позволяет сократить расход материала и упростить изготовление индивидуальных деталей.

Испытания показали, что новая конструкция обеспечивает более качественную передачу звука во всем диапазоне частот, особенно в области, важной для восприятия речи. Уровень искажений снизился более чем на 17% по сравнению с традиционными решениями.

По словам исследователей, разработка позволит повысить качество слуховой реабилитации и сделать устройства более комфортными для пациентов. В дальнейшем ученые планируют оценить долговечность системы и внедрить индивидуальные решения в клиническую практику.

Ранее в России создали программу для эффективной диагностики сложных заболеваний.