Россиянка погибла в аварии с микроавтобусом на Пхукете

Российская туристка погибла в результате аварии с микроавтобусом на Пхукете

На Пхукете произошла автоавария, унесшая жизнь российской туристки, еще 11 человек пострадали. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Трагедия произошла 18 марта в 4:00, когда автобус с российскими туристами врезался в столб.

По словам водителя, причиной аварии стало неожиданное маневрирование впереди ехавшей фуры. Он утверждает, что пытаясь избежать столкновения с фурой, потерял контроль над транспортом и врезался в столб. От удара микроавтобус отбросило на металлическое ограждение, что привело к серьезным повреждениям.

Для извлечения пострадавших из искореженного транспортного средства спасателям потребовалось использовать гидравлические ножницы.

«В результате страшной аварии погибла российская туристка и еще 11 пострадали», — говорится в сообщении.

В феврале на Пхукете микроавтобус сбил российского туриста на оживленной улице — спасти его врачам не удалось. 39-летний россиянин Александр находился на тротуаре и разговаривал с друзьями, после чего сделал шаг на проезжую часть. В этот момент по дороге двигался микроавтобус, который совершил наезд.

