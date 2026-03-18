Военный эксперт оценил успехи ВС РФ в Сумской области

Марочко: ВС РФ благодаря освобождению Сопыча отбросили ВСУ на 2 км от границы
Российские подразделения, взяв под контроль населенный пункт Сопычь в Сумской области, отбросили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) от государственной границы РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ благодаря занятию новых рубежей и позиций смогут создать себе плацдарм для дальнейшего продвижения на данном участке фронта. Кроме того, успехи позволяют российским войскам продолжить формирование буферной зоны на стыке с Курской областью.

«С освобождением Сопыча украинские боевики отброшены на расстояние около 2 км от государственной границы Российской Федерации», — добавил Марочко.

17 марта пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенные пункты Сопычь в Сумской области и Каленики в Донецкой народной республике (ДНР). В боях за первое село участвовали подразделения группировки российских войск «Север». Из второго села формирования ВСУ были выбиты военнослужащими группировки «Юг».

Ранее в Минобороны РФ сообщили подробности о боях за Сопычь.

 
