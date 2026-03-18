Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу мирных переговоров

Зеленский: у меня плохое предчувствие касаемо влияния войны в Иране на Украину
Mindaugas Kulbis/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на мирные переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи «постоянно откладываются». Об этом он рассказал в интервью Би-Би-Си.

«У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине. К сожалению, Америка заостряет большее внимание на Ближнем Востоке, чем на Украине. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — сказал Зеленский.

При этом украинский президент подчеркнул, что переговорные группы ежедневно «разговаривают между собой».

«Наша группа разговаривает с американской стороной каждый день. Я знаю, что американцы также общаются с россиянами ежедневно», — подчеркнул президент.

15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по Украине возникла пауза из-за смены приоритетов со стороны США. Также он подчеркнул, что Россия имеет успехи в зоне боевых действий на Украине, однако открыта для мирного урегулирования конфликта.

17 марта сообщалось, что Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине. А 15 марта ТАСС писал, что даты проведения нового раунда переговоров по Украине пока не определены. Газета The Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов также отмечала, что посредничество американской стороны в мирных переговорах зашло в тупик.

Ранее в Раде заявили об ухудшении переговорной позиции Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!