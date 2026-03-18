Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу мирных переговоров

Зеленский: у меня плохое предчувствие касаемо влияния войны в Иране на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на мирные переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи «постоянно откладываются». Об этом он рассказал в интервью Би-Би-Си.

«У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине. К сожалению, Америка заостряет большее внимание на Ближнем Востоке, чем на Украине. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — сказал Зеленский.

При этом украинский президент подчеркнул, что переговорные группы ежедневно «разговаривают между собой».

«Наша группа разговаривает с американской стороной каждый день. Я знаю, что американцы также общаются с россиянами ежедневно», — подчеркнул президент.

15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по Украине возникла пауза из-за смены приоритетов со стороны США. Также он подчеркнул, что Россия имеет успехи в зоне боевых действий на Украине, однако открыта для мирного урегулирования конфликта.

17 марта сообщалось, что Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине. А 15 марта ТАСС писал, что даты проведения нового раунда переговоров по Украине пока не определены. Газета The Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов также отмечала, что посредничество американской стороны в мирных переговорах зашло в тупик.



Ранее в Раде заявили об ухудшении переговорной позиции Украины.