В США выявили многомиллиардные нарушения при выделении помощи Киеву

Проверка USAID (американское агентство по международному развитию) обнаружила нарушения, касающиеся отчетности о предоставлении Украине финансовой помощи. Речь идет о сумме около $26 млрд, сообщил заместитель генерального инспектора структуры Адам Каплан, его слова приводит ТАСС.

«На Украине подрядчики <…> ... не предоставляли отчеты в установленные сроки или вообще их не предоставляли», — сообщил Каплан на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США, посвященным нарушениям при оказании Вашингтоном помощи другим странам, в том числе по линии USAID.

Нарушения были выявлены после проведения аудита: США отправили проверяющих в восемь стран, в том числе на Украину, для проверки использования ранее выделенных средств.

В феврале прошлого года штаб-квартиру USAID в Вашингтоне закрыли по решению администрации президента страны — организация фактически приостановила свою деятельность. В марте этого же года госсекретарь США Марко Рубио сообщил о прекращении 83% программ USAID.

